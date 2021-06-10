شكرا لقرائتكم خبر عن قطان يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية سيشل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل سيلفستر راديجوندي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة فيكتوريا.

وجرى خلال جلسة المباحثات، بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية سيشل، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، ومناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.