شكرا لقرائتكم التحالف: الأنباء الواردة باستهدافنا للفرقة الأولى مدرع في صنعاء غير صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10
التحالف: الأنباء الواردة باستهدافنا للفرقة الأولى مدرع في صنعاء غير صحيحة
لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية في أي مدينة يمنية خلال الفترة الماضية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الأنباء الواردة باستهداف التحالف للفرقة الأولى مدرع في صنعاء غير صحيحة.
لا عمليات عسكرية:
وقال التحالف إنه لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية.
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