الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

التحالف: الأنباء الواردة باستهدافنا للفرقة الأولى مدرع في صنعاء غير صحيحة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الأنباء الواردة باستهداف التحالف للفرقة الأولى مدرع في صنعاء غير صحيحة.

لا عمليات عسكرية:

وقال التحالف إنه لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية.



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