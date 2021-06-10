رئيس سيشل يستقبل الوزير قطان ويبحثان تعزيز التعاون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل فخامة الرئيس وافيل رامكالا، رئيس جمهورية سيشل، بالقصر الرئاسي في العاصمة فيكتوريا، اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، والوفد المرافق له.

تحيات القيادة:

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، لفخامة رئيس جمهورية سيشل، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

علاقات ثنائية:

وعبر فخامته عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، ونقلها إلى آفاقٍ أرحب، بما يحقق مصالح البلدين، فيما أكد معاليه رغبة المملكة الحثيثة لبذل كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وسيشل وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال من الجانب السيشلي، معالي وزير الخارجية والسياحة سيلفستر راديجوندي، ومعالي وزير المالية والتجارة والاستثمار والتخطيط الاقتصادي نادر حسن، ووكيلة وزارة الخارجية السفيرة فيفيان فوك تيف.

كما حضر الاستقبال من الجانب السعودي، سكرتير معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ فهد بن راشد المشاري، والسكرتير أول بمكتب وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذة سارة بنت عبد الله العسيري.

وعقب الاستقبال، وقع معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية على سجل الزيارات في مقر القصر الرئاسي.

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