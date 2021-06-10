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5 بينها تراخيص الاقتناء.. "فطري" تطلق الحزمة الثالثة من خدماتها الإلكترونية

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محمد بن مسعود - الدمام - فيما أكدت المنصة أن ذلك من مستهدفات المركز لرفع مستوى ما يقدم للمستفيدين

أطلقت منصة "فطري" في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الحزمة الثالثة من خدماتها الإلكترونية، التي تضمنت 5 خدمات هي: خدمة إصدار ترخيص النقل، خدمة إصدار ترخيص الاقتناء، خدمة إصدار ترخيص العبور، خدمة إصدار ترخيص العرض، خدمة تقديم البلاغات.

وأكدت "المنصة" أن ذلك يأتي ضمن خطة مستهدفات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

5 بينها تراخيص الاقتناء..

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 12:54 PM

فيما أكدت المنصة أن ذلك من مستهدفات المركز لرفع مستوى ما يقدم للمستفيدين

5 بينها تراخيص الاقتناء.. "فطري" تطلق الحزمة الثالثة من خدماتها الإلكترونية
منصور الشلاقي

أطلقت منصة "فطري" في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الحزمة الثالثة من خدماتها الإلكترونية، التي تضمنت 5 خدمات هي: خدمة إصدار ترخيص النقل، خدمة إصدار ترخيص الاقتناء، خدمة إصدار ترخيص العبور، خدمة إصدار ترخيص العرض، خدمة تقديم البلاغات.

وأكدت "المنصة" أن ذلك يأتي ضمن خطة مستهدفات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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