، "محافظ شقراء" يبحث البرنامج الزمني لمبادرة "زراعة مليون شجرة" بالمتنزهات البرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "البواردي" شدد على عدم زراعة الأنواع التي لا تتوافق مع بيئة المحافظة

عقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في مقر المحافظة، اجتماعًا لبحث الخطة الاستراتيجية والبرنامج الزمني لزراعة مليون شجرة وفق مذكرة التفاهم الموقّعة بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وبين شركة التنمية الغذائية التي وُقّعت في مقر المحافظة في شهر رمضان برعاية البواردي.

وحضر الاجتماعَ رئيس البلدية المهندس عبدالمحسن بن عبدالله الحمادي، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد بن عبدالله أباحسين، ووفد من شركة التنمية الغذائية برئاسة الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بالشركة شرف هاشم الشرفا.

وأكد البواردي خلال الاجتماع، دراسة أنواع الأشجار والشتلات المناسبة، والعمل على تنسيق الجهود لتحقيق أهداف المذكرة والبدء في عملية التشجير داخل المحافظة وفي المنتزهات البرية، وعدم زراعة أي نوع من الأشجار لا يتوافق مع بيئة المحافظة وطبيعتها، وتحديد موعد الزراعة المناسبة، وتقديم العناية والحماية اللازمة للحفاظ على نمو هذه الأشجار.

وشدد البواردي على ضرورة تعزيز الجهود والتعاون بين الجهات المعنية، وتفعيل دور الشراكة بين تلك الجهات؛ متمنيًا أن يكون أثر هذه الاتفاقية ملحوظًا في القريب العاجل.