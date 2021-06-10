اخبار السعوديه

الأرصاد: أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية على عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (النماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 12:16 PM

قال: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية على عدة محافظات

الأرصاد: أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (النماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

الكلمات المفتاحية

، الأرصاد: أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا