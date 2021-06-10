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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (النماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع ومحايل).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 12:16 PM
قال: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية على عدة محافظاتالأرصاد: أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: (النماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع ومحايل).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
، الأرصاد: أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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