شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : اعتماد إمامين و3 مؤذنين في كل فرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين باعتماد إمامين في كل فرض أصلي واحتياطي وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد مع التشديد على متابعة تنفيذ التوجيه.

وحث معاليه, إدارات شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة شؤون المسجد النبوي على الالتزام بتنفيذ الإجراء على وجه السرعة وعدم التأخير وتنظيم الجداول بين الأئمة والمؤذنين بما يضمن السلاسة في المواعيد وعدم التأثير على تأدية الصلاة في الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير للجميع دوام التوفيق والسداد.

يأتي هذا التوجيه حرصاً من معاليه على مكانة الصلاة والإمامة في الحرمين الشريفين.