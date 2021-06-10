أمطار متوقعة على الباحة وعسير وجازان وانحسارها عن الطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتخصص في الطقس، علي الحربي، توقعاته للهطولات المطرية على بعض المناطق.

انحسار الأمطار:

وتوقع الحربي في تغريدات عبر تويتر، انحسار الهطولات المطرية عن مرتفعات الطائف، وتحسنها يوم السبت مع عودة الرياح الرطبة، حيث إنه حسب توقع حركة الرياح، اليوم الخميس ويوم الغد الجمعة، ستنحسر الأمطار عن الطائف، وتستمر التكونات الممطرة في نطاقات الباحة وعسير وجازان، وتكون أفضل في شفيان أبها ومنحدراتها نواحي رجال المع وشمالها، مضيفا أن فرص الطائف في الأمطار تتحسن يوم السبت لعودة الرياح الرطبة.

جبال أبها:

وتابع أن جبال أبها نواحي تمنية والحبلة وعلى وجه الخصوص السودة ومنحدراتها الغربية، وصولًا إلى رجال ألمع وشمالها، وربما بعض المحافظات التهامية القريبة، جميع هذه المناطق تحت نطاق رياح إيجابية لهذا اليوم الخميس، واحتمالية نشوء السحب المزنية الممطرة وارد.

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