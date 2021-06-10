جامعة شقراء تعلن مواعيد وآلية القبول في البكالوريوس والدبلوم 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة شقراء ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أمس، مواعيد وآلية القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل 1443هـ، حيث يبدأ قبول الطلاب يوم الأحد الموافق 24 / 11 / 1442 هـ، فيما يبدأ القبول للطالبات بداية من يوم الأربعاء 27 / 11 / 1442هـ.

جدول زمني:

ويتضمن الجدول الزمني الذي أعلنت عنه العمادة مواعيد إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول، وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول وإعلان النتائج، وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير للطلاب والطالبات عبر بوابة القبول الإلكتروني.

ودعت العمادة، المتقدمين بضرورة الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بعد كل مرحلة من الفرز، وتأكيد الرغبة في القبول حتى لا يتم استبعاد الطلب آليًا، مشددة على شرط التحصين ضد فيروس كورونا للدخول للمقرات الجامعية.

آلية التسجيل:

ووفرت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عبر منصاتها الإلكترونية دليل التخصصات المتاحة أمام الطلاب والطالبات لتسهيل إجراءات القبول عليهم، وتعريفهم بشروط ومعايير القبول لكل تخصص، ومساعدتهم في اختيار التخصص المناسب لطموحاتهم وقدراتهم.

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