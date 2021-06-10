الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

انطلاق مؤتمر إعلان المصالحة التاريخية بين باكستان وأفغانستان في مكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

انطلق مؤتمر إعلان السلام والمصالحة التاريخية بين باكستان وأفغانستان في مكة المكرمة برعاية رابطة العالم الإسلامي .

ويبحث المؤتمر السلام والسماحة والاعتدال والمصالحة وحل النزاعات، بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً من كبار العلماء ووزراء الشؤون الإسلامية والسفراء.

دور محوري للسعودية:

وأكد السفير الأفغاني أن المملكة لها دور محوري لاستقرار الأمن في العالم الإسلامي.

وأضاف خلال كلمته أن المؤتمر يمثل رسالة سلام لمن يفضلون الحرب والدمار والمملكة عملت وساهمت في تحقيق الأمن والسلام لشعبنا.

وتابع: نهدف من خلال المؤتمر إلى إيقاف الحرب المستمرة منذ 4 عقود.



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