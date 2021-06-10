التنمية الغذائية: طرح 6 ملايين سهم للاكتتاب يهدف لدعم خطط التنمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية، يوم الثلاثاء الماضي، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة التنمية الغذائية طرح 6 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

خطط التنمية:

وحول الإدراج، قال أحمد العسيلان المتحدث الرسمي لمجموعة التنمية الغذائية، في مقابلة مع “العربية”، إنه سيتم في السوق الرسمية، موضحاً أن الغرض منه هو المساهمة في خطط التنمية للسنوات الخمس القادمة ستشمل عدة توجهات.

وتعد الشركة إحدى شركات مجموعة الدباغ القابضة التي أسست منذ نحو 60 عاماً، وهي من أكبر وأقدم الشركات المنتجة للأغذية في المملكة، وتسعى لتكون شركة رائدة إقليمياً ودخول سوق الحلال عالمياً.

مضاعفة الإنتاج:

أضاف العسيلان: “تنوي الشركة مضاعفة إنتاجها خلال 5 سنوات، وقد استطاعت بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية مضاعفة إنتاجها 6 مرات”، وقال: “الرؤية مبشرة استنادًا إلى إنجازنا في السنوات الماضية للحصول على مركز ريادي”.

وأوضح أيضاً أن الحصة السوقية لشركة التنمية الغذائية في السعودية، عند 17.6% في قطاع الدواجن لأنه صميم عمل الشركة، وتعد ثاني أكبر منتج للدواجن والدواجن المبردة في المملكة كما تعمل في أكثر من 20 سوقاً على مستوى العالم.

ولفت إلى أن 85% من إنتاج الشركة يستهلك محلياً فيما يصدر الباقي للخارج.

شارك الخبر