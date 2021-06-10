فيلم لـ تامر حسني وفايز المالكي في السعودية برعاية الترفيه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

ترعي الهيئة العامة للترفيه، أول فيلم مصري يتم تصوير أجزاء منه في مدينة الرياض، وهو فيلم “مش أنا”، بطولة الفنان المصري تامر حسني والفنان فايز المالكي.

تسهيلات ودعم:

وقالت مخرجة الفيلم سارة وفيق، إنه تم تصوير أجزاء منه في المملكة، مشيدة بتجربة التصوير فيها، مشيرةً إلى أن هيئة الترفيه وفرت كل التسهيلات والدعم لإنجاز الفيلم.

خطوة جبارة:

من جهته، عبر الفنان فايز المالكي، في تصريحات لبرنامج “ET” بالعربي، عن سعادته بمشاركة فنانين سعوديين في الفيلم، واصفًا تصويره في الرياض بأنها خطوة جبارة وجميلة.

وفي السياق ذاته، وصف تامر حسني الشعب السعودي بأنهم “أهل كرم”، مقدمًا الشكر لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وجميع منسوبي الهيئة وشعب المملكة على حسن الاستضافة.

قصة الفيلم:

قصة فيلم “مش أنا” تدور حول حالة نفسية تصيب “حسن”، الذي يجسد شخصيته تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، فيما يقوم الفنان فايز المالكي بدور صديق الفنان في السعودية، ويساعده في حل مشاكله في إطار كوميدي.



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