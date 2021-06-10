العربية للأنابيب: الأحقية في الاكتتاب ستكون للمساهمين المالكين للأسهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الشركة العربية للأنابيب إعلاناً إلحاقياً بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

الأحقية في الاكتتاب:

وأكدت العربية للأنابيب في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، أن الأحقية في الاكتتاب ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.



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