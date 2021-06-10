، "صحة نجران": 644 عملية خلال 3 أشهر.. والتعاقدات المؤقتة تقلص الإحالات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت أكثر من 1900 استشارة طبية خلال نفس الفترة في تخصصات دقيقة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة نجران، إجراء 644 عملية جراحية، عبر برنامج التعاقدات المؤقتة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، بارتفاع 58 في المائة، في مستشفيات الملك خالد، الولادة والأطفال، نجران العام الجديد، ومستشفى شرورة العام.

ونجحت "صحة نجران" في تقليص قوائم الانتظار في إجراء العمليات الجراحية؛ حيث تمكنت في الفترة الماضية من تخفيض متوسط مدة انتظار مواعيد الجراحات من 150 يوماً إلى 18 يوماً.

وأوضحت أن قائمة العمليات تضمنت 21 عملية بالروبوت الآلي وعمليات جراحية متنوعة في تخصصات أهمها العيوب الخلقية والشكلية للقلب وأمراض الدم والنساء والولادة وجراحة الكلى والمسالك البولية والإصابات الرياضية وعمليات أسنان الأطفال والجراحات العامة وجراحة الصدر للأطفال.

وأكدت أن عمليات الجراحة والمسالك البولية للأطفال، تقدم لأول مرة في المنطقة، وهو ما أسهم في تقليص الإحالات إلى خارج المنطقة، وتقديم الرعاية لمجموعة كبيرة من الأطفال.

وأشارت "صحة نجران" إلى تقديم أكثر من 1900 استشارة طبية خلال نفس الفترة، في تخصصات دقيقة منها جراحة القدم السكرية، وجراحة الصدر إضافة إلى جراحة العيون والأعصاب (أطفال) والطب النفسي واضطرابات النمو.

وبينت أن مجموع التعاقدات بلغ 85 تعاقدا، 61 "لوكم" و24 "جزئي"، منهم 78 استشارياً، و7 أخصائيين.

ولفتت إلى أهمية برنامج التعاقدات المؤقتة في الارتقاء بجودة الخدمات، لاسيما التخصصية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى انخفاض نسب الانتظار والإحالات إلى خارج المنطقة، وخدمة أكبر عدد من المرضى والمراجعين، وإدخال تخصصات جديدة.

ونوهت بإسهام التعاقدات المؤقتة في دعم اعتماد برنامج البورد بالعناية المركزة وإدخال خدمات صحية جديدة تضمنت (الأجهزة المنظمة لكهرباء القلب، السكتة الدماغية وإذابة الجلطات، قسطرة العيوب الخلقية، أمراض الغدد الصماء (أطفال)، أمراض الصدر (أطفال)، باطنية أعصاب (أطفال)، الجهاز الهضمي (أطفال)، الأورام والعلاج التلطيفي، أمراض السمنة، وأمراض القلب (أطفال).

وأكدت الصحة في نجران، مضيها قدماً في خدمة المرضى والمراجعين، وتقديم كل ما من شأنه الحفاظ على صحتهم ورعايتهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم.