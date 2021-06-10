«جلسة قهوة» تدفع سفير فرنسا بالسعودية للإشادة بـ«أمسية رائعة»

الرياض - محمد عبدالله - أعرب سفير فرنسا المعين لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بوي، اليوم الخميس، عن سعادته بقضاء ما وصفه بأنه أمسية رائعة قضاها مع أعضاء «القهوة بالفرنسية» في الرياض؛ حيث التقى مجموعة حيويّة من الناطقين باللغة الفرنسية يدور بينها حوار الثقافات بلغة موليير.

وقال ‏‏ لودوفيك بوي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «سعدت كثيرًا بأمسية رائعة مع أعضاء (القهوة بالفرنسية) في الرياض».

ونشر مجموعة من الصور لمجموعة حيويّة من الناطقين باللغة الفرنسية يدور بينها حوار الثقافات بلغة موليير معلقًا بالقول: «شكرًا على المضيّ قدمًا بـ «الفرانكفونية» في المملكة العربية السعودية».

والفرانكفونية Francophone تعبير يُقصد به البـلاد والأفراد الناطقين باللغة الفرنسية وكان أول من استخدمها الجغرافي الفرنسي أونوزيم ريكلوس سنة 1880م. للمزيد من المعلومات حول الفرنكوفونية اضغط هنا .

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