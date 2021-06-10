الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة وارتفاع الأمواج على عدة مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنّي الرؤية على عدة مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق جازان «الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» وعسير «أبها، النماص، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، محايل» والباحة «العقيق، المندق، الباحة، بلجرشي، بني حسن» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، ميسان» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

كما أن هناك أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بارتفاع الأمواج، وتدنّيًا في مدى الرؤية على مناطق المدينة المنورة «ينبع» ومكة المكرمة «الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة» والشرقية «الأحساء، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» والرياض «الخرج، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حوطة بني تميم، رياح» ونجران «شرورة».