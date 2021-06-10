محام: سبّ اللاعبين والحكام قد تقود مرتكبها إلى السجن

الرياض - محمد عبدالله - أكد المحامي سلطان المصلوخي أن إنشاء أو نقل أو تخزين الإشاعات يعتبر جريمة، مشيرًا إلى أن سب اللاعبين والحكام قد يؤدي بالشخص إلى السجن.

وقال المصلوخي خلال استضافته في برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية» إن هناك مشاكل كثيرة تأتي من تطبيق الواتسآب، من خلال نشر الإشاعات وتناقلها، مشيرًا إلى انه لا يعذر الشخص بجهله بالنظام، فمادام النظام تم نشره في الجريدة الرسمية فلا عذر لأحد.

وأضاف أن سب اللاعبين والمدربين والحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يؤدي إلى السجن والغرامة، مشيرا إلى أن حذف التغريدة المسيئة بعد نشرها لا تعفي صاحبها من المسؤولية.

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