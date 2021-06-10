، فيديو صادم لفتاة أردنية في ليبيا.. والسلطات تتحرك فورًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - السلطات الليبية: الفتاة في مكان آمن الآن.. وتم توقيف المعتدين

نقلت السلطات الأردنية، عن السفارة الليبية في عمان، الأربعاء، أن المواطنة التي ظهرت في فيديو وتم الاعتداء عليها في ليبيا؛ أصبحت في مكان آمن، وأنه يتم ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو لفتاة يتم حلق رأسها قسرًا؛ فيما يدل على اختطافها وسوء معاملتها.

وحسب بعض رواد مواقع التواصل؛ فالفتاة أردنية وأمها من أصول ليبية، وكانت الفتاة في زيارة لعائلة أمها وأقاربها في بنغازي، حين جرى اختطافها وتعرضها للتعذيب من قِبَل ثلاثة أشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية "متابعتها لما وردها من معلومات حول اختطاف فتاة تحمل الجنسية الأردنية، منذ يومين، في ليبيا وتعرضها لسوء المعاملة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أن "الوزارة، ومن خلال مركز العمليات، على تواصل مستمر مع السلطات الليبية من خلال السفارة الليبية في عمان".

ونقلت الوزارة عن السفارة، أن "السلطات الليبية قامت فور تلقيها معلومات عن الحادثة، باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة؛ حيث جرى وضع الفتاة في مكان آمن، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين".

وأضاف "الفايز" أن الوزارة تعمل مع السلطات الليبية للوقوف على حيثيات القضية وتقديم الدعم للمواطنة الأردنية، "كما يجري التواصل مع ذويها في المملكة لوضعهم في صورة المستجدات".

ولم تنشر "الخليج 365" الفيديو احترامًا لمشاعر الفتاة وأهلها.