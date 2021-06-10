شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وسحب ممطرة على 7 مناطق بالمملكة.. «الأرصاد» يكشفهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، لهذا اليوم الخميس، سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.