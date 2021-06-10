لماذا تفشل بعض المشاريع الناشئة في السعودية؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط المتخصص في إدارة المشاريع الاستراتيجية المهندس سلطان الجعيد، الضوء على بعض أسباب فشل المشاريع الناشئة بالمملكة.

خبرة شخصية:

ونصح الجعيد في تصريحاته إلى قناة الإخبارية، بالتزود بالخبرة الشخصية قبل الدخول في إنشاء أي مشاريع، مشيراً إلى أن أحد أسباب فشل بعض المشروعات تتضمن عدم تقدير نطاق المشروع خاصة الميزانية والتكلفة ودراسة الجدوى، وتقدير مدى ملاءمة الموارد البشرية لإنجاح المشروع.

الدراسة والتخصص:

وتابع أن الدراسة والتخصص وجمع الخبرات تُساهم في نجاح إدارة المشروعات، مشدداً على ضرورة أن يكون الشخص على دراية وعلم بالحوكمة والميزانية التي يتطلبها المشروع.

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