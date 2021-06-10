أتربة وارتفاع لأمواج البحر وتدني الرؤية في ينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – يتضمن أتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، مع ارتفاع للأمواج على محافظة ينبع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).

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