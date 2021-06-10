الزعاق يتوقع موعد عيد الأضحى فلكياً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

حدد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، الموعد الذي سيوافق غرة شهر ذي الحجة والذي سيكون عاشر أيامه عيد الأضحى المبارك، وذلك بحسب العمليات الحسابية والفلكية.

موعد عيد الأضحى:

وقال الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن غرة ذي الحجة ستكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل، ليكون الوقوف بعرفة يوم الاثنين الموافق 19 يوليو، والثلاثاء الموافق 20 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى.

وأضاف أن عدة شهر ذي القعدة ستكتمل لتصبح 30 يوماً، مبيناً أنه من المقرر أن يكون غداً الجمعة الموافق 11 من يونيو الجاري هو غرة شهر ذي القعدة.

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