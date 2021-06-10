تداول تحتسب نسبة تذبذب سهم الدرع العربي على أساس 25.45 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السوق المالية (تداول) عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على أساس سعر 25.45 ريال.

زيادة رأس مال الشركة:

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني يوم أمس الأربعاء على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 25.45 ريال اليوم الخميس وإلغاء الأوامر القائم.

أسهم المنحة:

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 04/11/1442 هـ الموافق 14/06/2021 م.



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