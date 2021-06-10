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استقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية الغابون لدى الأمم المتحدة السفير ميشيل كزافييه بينج.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة ترشح جمهورية الغابون للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣م، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.
في نيويورك.. "المعلمي" يستقبل مندوب الغابون الدائم لدى الأمم المتحدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-10
استقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية الغابون لدى الأمم المتحدة السفير ميشيل كزافييه بينج.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة ترشح جمهورية الغابون للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣م، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
08:36 AM
استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك وروابط الصداقة
استقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية الغابون لدى الأمم المتحدة السفير ميشيل كزافييه بينج.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة ترشح جمهورية الغابون للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣م، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.
، في نيويورك.. "المعلمي" يستقبل مندوب الغابون الدائم لدى الأمم المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
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