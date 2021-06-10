- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الخميس هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، وسلطنة عمان).
وقال "الحصيني": أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق والخليج، تميل للاعتدال أول الليل معتدلة آخره، ورياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الشرقية والخليج والوسطى والغربية، مثيرة للأتربة والغبار.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 08:39 AM
رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة على الشرقية والوسطى والغربيةخبير الطقس "الحصيني": أمطار متفرقة بالمرتفعات وأجواء حارة نهارًا على معظم المناطق والخليج
توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الخميس هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، وسلطنة عمان).
وقال "الحصيني": أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق والخليج، تميل للاعتدال أول الليل معتدلة آخره، ورياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الشرقية والخليج والوسطى والغربية، مثيرة للأتربة والغبار.
، خبير الطقس "الحصيني": أمطار متفرقة بالمرتفعات وأجواء حارة نهارًا على معظم المناطق والخليج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خبير الطقس "الحصيني": أمطار متفرقة بالمرتفعات وأجواء حارة نهارًا على معظم المناطق والخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.