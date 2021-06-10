، خبير الطقس "الحصيني": أمطار متفرقة بالمرتفعات وأجواء حارة نهارًا على معظم المناطق والخليج ،

محمد بن مسعود - الدمام - رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة على الشرقية والوسطى والغربية

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الخميس هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، وسلطنة عمان).

وقال "الحصيني": أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق والخليج، تميل للاعتدال أول الليل معتدلة آخره، ورياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الشرقية والخليج والوسطى والغربية، مثيرة للأتربة والغبار.