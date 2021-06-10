، كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 2723 وفاة بالبرازيل و253 بالمكسيك و94 بألمانيا و34 بمصر ،

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قالت وزارة الصحة في البرازيل يوم أمس الأربعاء: إنها سجلت 85748 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 2723 وفاة بسبب مرض كوفيد-19.
ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد، إلى 17 مليونًا و122 ألفًا و877 منذ بداية الجائحة؛ بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 479515؛ وفقًا لبيانات الوزارة.
المكسيك
أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك أن البلاد سجلت 3855 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و253 وفاة يوم أمس الأربعاء.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في المكسيك إلى مليونين و441866، وبلغت الوفيات 229353 حالة في المجمل.
وأشارت بيانات حكومية منفصلة نُشرت مؤخرًا إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس، قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60% على الأقل.
ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع بواقع 3187 حالة، ليصل إلى ثلاثة ملايين و709129.
وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 94، ليصل إلى 89585.
مصر
سجلت مصر 765 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة بالوزارة حتى أمس 270292 حالة، من ضمنهم 198632 حالة تم شفاؤها، و15471 حالة وفاة.
كوريا الجنوبية
ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 600 إصابة اليوم الخميس، وسط استمرار انتشار الفيروس.
وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن البلاد أضافت 611 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 146.303 إصابات.
الصين
أعلنت السلطات الصحية في الصين في بيان اليوم، أن البلاد سجلت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم التاسع من يونيو.
وبحلول يوم أمس (الأربعاء)، سجلت الصين في المجمل 91337 إصابة مؤكدة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 08:31 AM
كوريا الجنوبية تسجل 611 إصابة جديدة و21 حالة بالصينكورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 2723 وفاة بالبرازيل و253 بالمكسيك و94 بألمانيا و34 بمصر
قالت وزارة الصحة في البرازيل يوم أمس الأربعاء: إنها سجلت 85748 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 2723 وفاة بسبب مرض كوفيد-19.
ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد، إلى 17 مليونًا و122 ألفًا و877 منذ بداية الجائحة؛ بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 479515؛ وفقًا لبيانات الوزارة.
المكسيك
أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك أن البلاد سجلت 3855 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و253 وفاة يوم أمس الأربعاء.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في المكسيك إلى مليونين و441866، وبلغت الوفيات 229353 حالة في المجمل.
وأشارت بيانات حكومية منفصلة نُشرت مؤخرًا إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس، قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60% على الأقل.
ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع بواقع 3187 حالة، ليصل إلى ثلاثة ملايين و709129.
وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 94، ليصل إلى 89585.
مصر
سجلت مصر 765 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة بالوزارة حتى أمس 270292 حالة، من ضمنهم 198632 حالة تم شفاؤها، و15471 حالة وفاة.
كوريا الجنوبية
ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 600 إصابة اليوم الخميس، وسط استمرار انتشار الفيروس.
وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن البلاد أضافت 611 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 146.303 إصابات.
الصين
أعلنت السلطات الصحية في الصين في بيان اليوم، أن البلاد سجلت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم التاسع من يونيو.
وبحلول يوم أمس (الأربعاء)، سجلت الصين في المجمل 91337 إصابة مؤكدة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.
، كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 2723 وفاة بالبرازيل و253 بالمكسيك و94 بألمانيا و34 بمصر ،
المصدر : الخليج 365
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