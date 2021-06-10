الأمير خالد الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي ويكرم الفائزين

الرياض - محمد عبدالله - دشن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، معرض مشاريع المنطقة الرقمي «بناء الإنسان وتنمية المكان» والفعاليات المصاحبة له، في قبّة جدة.

حضر حفل التدشين نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد وعدد من الأمراء ووزير الرياضة الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووزير الصحة الدكتور توفيق البيعة ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي اليوم الأربعاء.

وتفقد الأمير خالد الفيصل أرجاء المعرض واطلع على مشاريع الجهات الحكومية والبالغ عددها 100 مشروع واستمع لنبذة عن دور الجهات في تنمية المكان على مدى 14 عاما

توقيع اتفاقيات

وشهد أمير منطقة مكة توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مثلها الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد العارضي والهيئة العامة لعقارات الدولة ومثلها محافظ الهيئة احسان بن عباس بافقيه، بهدف لتعظيم وحماية الأصول المملوكة للدولة في منطقة مكة المكرمة بما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص بتمكينه للاستثمار والتطوير والتنمية.

كما شهد توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وصندوق التنمية السياحي مثلها الرئيس التنفيذي قصي الفاخري، وتهدف الى دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة، وتم توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات مثلها سعادة المهندس بسام البسامي، وتهدف لى تطوير البنية التحتية الرقمية لمشروع الفيصلية.

تكريم الفائزين

وكرّم الفيصل، الأمير مشعل بن ماجد نظير جهوده بشأن محافظة جدة، فضلا عن تكريم الفائزين التسعة في أفرع جائزة مكة للتميز.

فازت وزارة الحج والعمرة في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة نظير جهود الوزارة أثناء جائحة فيروس كورونا ، وما اتخذته من خطوات لاستحداث الأنظمة التقنية المبتكرة التي من شأنها تطوير وتسهيل خدمة ضيوف الرحمن أهمها : مشروع بطاقة الحج الذكية ، وإسهامها الفعّال في تنظيم وتسهيل العديد من الخدمات في ظل الإجراءات الاحترازية أثناء الجائحة.

وبفرع التميز الإداري فازت وزارة الصحة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي الذي قامت به الوزارة في إدارة أزمة كورونا بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص ، وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين عدد من التطبيقات الإلكترونية الذكية للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الأمن الصحي.

وفاز بفرع التميز الاقتصادي شركة أكوا باور نظير مشروعها الرائد في شركة رابغ الثالثة لتحلية المياه والإنتاج المستقل بتقنية التناضح العكسي بطاقة تصديرية تقدر بــــ (600) ألف متر مكعب في اليوم ، لتصبح إحدى أكبر محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم يتم إنشاؤها في المملكة بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.

وفازت أكاديمية الشعر العربي بجائزة التميز في فرع التميز الثقافي نظير جهودها المتخصصة في تنمية الشعر العربي ودعم دراساته التاريخية والمعاصرة ونشرها، وتأهيل أصحاب المواهب الشعرية والنقدية وتطوير قدراتهم، ودعم الشعراء والنقاد وتشجيعهم وتكريم البارزين والمتميزين منهم، وعقد المؤتمرات والمنتديات والندوات والمحاضرات المتخصصة.

أما فرع التميز الاجتماعي ففازت به جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة نظير جهود الجمعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتعاونهم التام مع الأجهزة المعنية من خلال تجنيد ألفي متطوع يجوبون الأحياء لتفقد المتضررين وتقديم المساعدات، إضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات لتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع الأزمة من ناحية اجتماعية وصحية وتأهيلهم بما يتوافق مع الحجر المنزلي.

وفاز بفرع التميز العمراني مجمع الدوائر الحكومية بحِمى المشاعر المقدسة نظير مكوّنات المشروع الذي يقع على مساحة مليون و500 ألف متر مربع، لاستخدامه من قبل الجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة أثناء موسم الحج والاستفادة من مواقعهم السابقة بالمشاعر لرفع الطاقة الاستيعابية لخدمة ضيوف الرحمن، وروعي في تصميمه المرونة التي تمكّن الجهات من العمل بيسر وسهولة والتواصل بين الجهات.

وفاز بفرع التميز البيئي محطة توليد جنوب جدة بالشركة السعودية للكهرباء نظير مخرجات مبادرة استزراع الشُعَب المرجانية والبيئة البحرية وذلك باستزراع أكثر من (500) وحدة من الشعب المرجانية لحماية الحياة البحرية والمحافظة على البيئة لضمان نمو وتكاثر الشعب المرجانية ونمو الأسماك وتعزيز البيئة البحرية والأمن الغذائي للصيادين والتقليل من التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية

كما فازت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بجائزة فرع التميز العلمي والتقني نظير مشاركة الهيئة بفاعلية خلال جائحة فيروس كورونا بتوفير الدعم والمساندة الرقمية للجهات المعنية بإدارة الأزمة ، التي تجسدت في تطوير وإطلاق تطبيقي (توكلنا وتباعد) اللّذَيْنِ أسهما بشكل محوري في مساعدة الجهات ذات العلاقة بالأزمة باستجابة سريعة ، وفي وقت قياسي وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين

أما فرع التميز الإنساني ففاز به كل من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي نظير جهوده العام الماضي في نقل الأحداث التي صاحبت جائحة فيروس كورونا من خلال تقديم الموجز الصحفي اليومي لوزارة الصحة وإبراز جهود المملكة في مواجهة تداعيات هذه الجائحة ونقل الصورة كاملة ، ومتابعة توعية المجتمع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واللواء متقاعد عيد بن سعد العتيبي نظير عمله عندما كان مديراً لشرطة منطقة مكة المكرمة ومشاركته في الإجراءات الأمنية لتحقيق الأمن والسلامة بالمنطقة وخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة في المواسم الماضية بشكل عام ، وموسم العام الماضي الاستثنائي بشكل خاص.

كما كرم الأمير الفائزين بملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة في أفرعها الثلاثة ، إذ فاز بفرع جائزة الإبداع للمبادرات المؤسسية كل من مبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار لجامعة الملك عبدالعزيز ، ومبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني لجامعة جدة ، ومبادرة تحدي أفكار وحلول للحج والعمرة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

وفي فرع جوائز الإبداع لمبادرات المحافظات فازت مبادرة برنامج راصد الأمني بمحافظة الطائف ونفذتها شرطة المحافظة ، ومبادرة يُسر لمحافظة أضم ، ومبادرة مجتمع واحد أمن واحد لمحافظة جدة ونفذتها دوريات الأمن بجدة ، وفاز بجوائز الإبداع لمبادرات الأفراد (مبادرة الإشارة الهولوجرامية) للمواطنة زهراء محمد المرحبي ، ومبادرة تصميم حُلي ذوي الاحتياجات الخاصة الذكية للمواطنة عهود محمد سحاحيري ، ومبادرة القناة الرقمية السعودية للمواطنة زكية سهل اللحياني.

ويشهد المعرض انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة التي تحمل عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" ، ويشارك فيها فرق من طلاب وطالبات جامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، وجدة، والطائف، وجامعة الأعمال والتكنلوجيا، إلى جانب متخصصين وأكاديميين في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.

وسيركز المشاركون البالغ عددهم أكثر من 90 مشاركا ومشاركة على وضع خطوات وخطط وبرامج تدعم التحول الرقمي في مجالات الحج والعمرة، والسياحة والترفيه والخدمات، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، وكذلك تطوير الخدمات في ظل التقنية.

كوادر صحية

ويستضيف المعرض عدداً من الكوادر الصحية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، احتفاءاً بهم وتقديراً لدورهم البطولي في مكافحة جائحة كورونا، كما يشهد المعرض جلسة حوارية يناقش فيها المشاركون عدداً من الموضوعات من بينها الجوانب الإعلامية والإعلانية وتأثرها بالطفرة التقنية، وتطوير الخدمات والتنمية والذكاء الاصطناعي وغيرها، تحت عنوان "الإعلان والإعلام والخدمات الرقمية.

وسيكون المعرض الرقمي مُتاحاً لأهالي المنطقة والزوار مع الأخذ في الحسبان تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وسيستمر أسبوعاً، وسيفتح أبوابه لأهالي المنطقة وزوارها، وسوف يتم تنظيم زيارات لمنسوبي القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة، إضافة إلى منسوبي وممثلي وأعضاء الأندية الأدبية والرياضية والمجالس المحلية والبلدية وغيرها من القطاعات.