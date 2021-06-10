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بدء إيداع دعم «حساب المواطن» لشهر يونيو في حسابات المستفيدين

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال برنامج حساب المواطن: بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

ويقوم حساب المواطن بصرف دعم البرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي قبله بيوم أو بعده بيوم في حال تصادف الصرف مع إجازة رسمية.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع الدفعة الـ 42 وقدرها 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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