«أخبار السعودية».. ترقب لأسعار البنزين.. وثبات رواتب الموظفين بعد التخصيص

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021 م منها: «أرامكو» تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو بعد ساعات، ورواتب الموظفين لن تتأثر بعد تخصيص الوظائف، وتوقعات بانخفاض إصابات كورونا لأقل من 500 حالة.

«أرامكو» تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو بعد ساعات

يترقب المواطنون أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو، والتي ستعلنها شركة أرامكو، مساء غد الخميس، عن أسعار الوقود الجديدة؛ وسط تعلق الآمال على تخفيض الأسعار؛ في ضوء المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية جراء تداعيات جائحة كورونا.

إعفاء مدير شؤون أئمة المسجد النبوي ووكيله من منصبيهما

وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما نظرًا للقصور في العمل.

رواتب الموظفين لن تتأثر بعد تخصيص الوظائف

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن رواتب الموظفين بعد الخصخصة لن تتغير لمدة عامين، مشيرة إلى إتاحة عدة خيارات للموظف إذا رفض التحول.

تغريم 6 أشخاص وإلزام شركة «سامبا» برد 6 ملايين ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، الأربعاء، توقيع عقوبات مالية وتنظيمية ضد 6 أشخاص وإلزام شركة سامبا برد 6 ملايين ريال، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية.

توقعات بانخفاض إصابات كورونا لأقل من 500 حالة

توقع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سميح غزال، انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أقل من 500 حالة، وذلك خلال الستة أسابيع المقبلة.

استمرار الأمطار على بعض مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة

أكد خبير الأرصاد الجوية علي الحربي، استمرار الأمطار على العديد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تميزًا للأمطار في بعض المناطق.

مكافأة نهاية الخدمة وتعويض رصيد الإجازات عند الخصخصة

كشف المستشار عبدالله الفصيلي، عن الترتيبات الخاصة لمعاملة موظفي القطاعات المستهدفة بالتخصيص، مؤكدًا أن الموظف سيعوض عن رصيد الإجازات بواقع 180 يومًا، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة عند التحول إلى القطاع الخاص.

«البنوك السعودية» تحذر العملاء من كشف رموز التحقق لأي متصل

وجهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، العملاء بضرورة الاحتفاظ برموز التحقق وعدم الإدلاء بها لأي متصل يزعم أنه موظف.

«وقاية» توضح عقوبات مخالفة «العزل المؤسسي»

حددت هيئة الصحة العامة «وقاية» عقوبات مخالفة برتوكولات الحجر والعزل المؤسسي، للسعوديين والمقيمين، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

«الأحوال المدنية» توضح آلية ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، مشيرة إلى متطلبات هذه الخدمة والمستفيدين منها.

الوزير آل الشيخ: تطوير المناهج أولى مراحل تحديث المنظومة التعليمية

أكد وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أن تطوير المناهج والخطط الدراسية يمثّل المرحلة الأولى من رحلة التطوير المستمرة لمنظومة التعليم.

«أبشر»: تعديل المؤهل مقصور على حساب المستفيد

قالت منصة أبشر، الأربعاء، إن طلب تعديل المؤهل يتم فقط من خلال حساب المستفيد لديها، ولا يمكن إتمامه عبر حساب الوالد.

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