شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يستعرض القضايا المشتركة مع مندوب الغابون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية الغابون لدى الأمم المتحدة، السفير ميشيل كزافييه بينج.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة ترشح جمهورية الغابون للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م، فيما استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.