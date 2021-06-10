شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حراس أمن مول تجاري بالدمام يروون تفاصيل الاعتداء عليهم بالطعن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

على خلفية الإطاحة بمواطن اعتدى على أفراد أمنية مدنية بآلة حادة، بمول تجاري في الدمام، قبل يومين، روى المعتدى عليهم تفاصيل الواقعة.

وقال أحد حراس الأمن، إن الجاني هددهم أثناء تأدية عملهم أمام الجميع، قبل أن يقدم على توجيه عدة طعنات لهم، جاءت أحدها في الظهر، والأخرى في الكتف، والثالثة بمنطقة الصدر.

وأوضح أحد المعتدى عليهم، أن الجاني حضر إليه وهدده بالاعتداء عليه بسبب منع أفراد أسرته من دخول المجمع، وحضر إليه مرة أخرى وسأله عن مدى تذكره له، قبل أن يباغته ويعتدي عليه بشكل مفاجئ.

وأشاروا إلى أنهم يتعاملون مع الجميع بأسلوب مريح غير استفزازي، مطالبين بمساندة شرطية أثناء فترة عملهم.