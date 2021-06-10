إجراءات جديدة للأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين باعتماد إمامين في كل فرض (أصلي واحتياطي وثلاثة مؤذنين) في وقت الفرض. وشدد السديس في بيان له "على ضرورة تنفيذ الإجراء على وجه السرعة وعدم التأخير وتنظيم الجداول بين الأئمة والمؤذنين بما يضمن السلاسة في المواعيد وعدم التأثير على تأدية الصلاة في الحرمين الشريفين".
وكان السديس قد أصدر في وقت سابق قراراً بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما نظرا للقصور في العمل، وتكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.
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