شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الموارد البشرية يتابع جودة الخدمات المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله أبوثنين، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أمس، يرافقه مدير عام التوطين المناطقي تركي الدبيخي، ومدير عام مساندة الفروع عبدالعزيز الظفيري، ومدير مكتب نائب الوزير عبدالرحمن الصامل، وكان في استقبالهم مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، الذي أطلعه على سير العمل، قبل أن يعقد د. أبوثنين اجتماعًا مع قيادات الفرع، حثهم من خلاله على بذل المزيد من الجهود.

واستأنف د. أبوثنين زيارته للفروع التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة بمركز الاتصال الموحد ومكتب العمل بالدمام، ومكتب الضمان الاجتماعي، والأكاديمية السعودية لفن الطهي «زادك»، تفقد خلالها مجريات سير العمل بالمركز ومستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

واختتم جولته بلقاء رجال الأعمال، تناول خلالها عدة نقاط رئيسية منها إستراتيجية سوق العمل التي تركز على إصلاحات جذرية لخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة، وبحث مبادرات الوزارة في تحفيز القطاع الخاص، والتوطين، ومبادرات جائحة كورونا، بالإضافة إلى برنامج نطاقات المطور الذي يحفز المنشآت لزيادة نسب التوطين بالوظائف.