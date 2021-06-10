شكرا لقرائتكم خبر عن 340 متدربا في ورشة «التخطيط المالي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالقطيف، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، مؤخرًا، وعبر منصة زووم، ورشة تدريبية بعنوان «التخطيط المالي والميزانية»، تقديم المدرب سالم الحليو، ونظمت الورشة مسؤولة التدريب والتطوير بالوحدة أمينة آل دعبل، واستهدفت منسوبي الوحدة وعددًا من موظفي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في فروع المملكة، وعددًا من المهتمين.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور، أهمها:

مفهوم التخطيط المالي وطرق الموازنة بين الدخل والمصروفات، وناقشت فن صياغة الأهداف المالية للوصول إلى الطموحات المستقبلية، وأهمية التفريق بين الأساسيات والكماليات عند الصرف، وموازنة الدخل والمصروفات، وطرح المدرب مقترحات حول زيادة الدخل وتقليل المصروفات، ونماذج عملية تساعد على التخطيط المالي.

وشهدت الورشة تفاعلًا لافتًا، إذ بلغ عدد الحضور ٣٤٠ متدربًا.