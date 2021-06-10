شكرا لقرائتكم خبر عن الجرعة الثانية للأقل من 60 عاماً بمجرد وصول كميات أكبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الصحة، د. توفيق الربيعة، أن المملكة وقيادتها حرصت على توفير أفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية أقل من 60 عاماً حال توفرها بكميات كبيرة.

وقال توفيق الربيعة في تصريحات تلفزيونية: «نحرص على اختيار أفضل اللقاحات فعالية، وسنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية أقل من 60 عاماً حال توفرها بكميات كبيرة».

وأضاف: «اللقاحات من ضمن التحديات العالمية ودول العالم كلها تتسابق للحصول عليها، المملكة وقيادتها كانت حريصة في الحصول على اللقاحات ذات الفعالية العالية، وكنا من أول الدول التي قدمت لقاحات للمواطنين والمقيمين، وكلنا نعمل من أجل توفير اللقاحات للجميع».