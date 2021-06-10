شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مكثفة على محلات بيع الإطارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية شرق حفر الباطن وبمشاركة شرطة المحافظة وإدارة المرور وفرع وزارة التجارة، جولاتها الميدانية على محلات بيع الإطارات للتأكد من تاريخ صلاحية الإطارات ومنع بيع المستعمل منها.

من جانب آخر، أسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها بلدية جنوب حفر الباطن على المحلات التجارية والصحية، عن إغلاق مطعم لعدم التقيّد بالاحترازات الوقائية، وإتلاف 49 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، واستبعاد 7 عُمّال لا يحملون الشهادات الصحية. كما واصلت البلدية رفع الأنقاض ومخلّفات البناء مجهولة المصدر بواقع 2342 مترا مكعبا.

ونفذت بلدية شرق حفر الباطن جولات ميدانية على المحلات التجارية والصحية، أسفرت عن إتلاف 15 كيلو من اللحوم، واستبعاد 3 عُمّال لا يحملون الشهادات الصحية، كما قامت بإغلاق منشأة ليس لديها ترخيص. كما أزالت التشوهات البصرية لواجهات المحلات، مع إلزام تلك المحلات بتحسين مظهرها، وإغلاق 3 محلات لعدم وجود رخص لها.