شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 2400 شجرة متنوعة برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت بلدية محافظة رأس تنورة من زيادة الرقعة الخضراء، وذلك بزراعة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار على امتداد شارع الملك سعود بن عبدالعزيز بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية م. صالح القرني، أن البلدية قامت، مؤخرا، بزراعة ما يقارب ٥ كيلو مترات طولية من الأشجار المتنوعة، مشيرا إلى أنه بلغ عدد الأشجار والشجيرات، التي تمت زراعتها 2420 شجرة متنوعة «أكاسيا، جهنمية، هيبسكس، بونسيانا، بتروفا، وبو نسيتم»، لافتا إلى أن أعمال زراعة الزهور متواصلة وستشمل جميع أنحاء المحافظة، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية البلدية، التي تسعى لتحويل رأس تنورة إلى مدينة خضراء، وذلك من خلال إطلاق حملة زراعية مكثفة لتغطية كل الطرقات والحدائق العامة والميادين في رأس تنورة بأعداد كبيرة من الأشجار والزهور المتنوعة الأشكال والأصناف تضفي بعدا جماليا على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار جهودها الخدمية المختلفة للمحافظة، وخطتها في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه وتجميل المحافظة ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي، ومكافحة مصادر التلوث والحد من تأثيرالعمليات الصناعية، ولتحسين جودة الحياة والمظهر العام، مما يسهم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن، وتفعيلاً لمبادرة أمانة المنطقة الشرقية «شرقية خضراء».