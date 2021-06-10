شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح طريق «الروضة - البساتين» ببقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح محافظ بقيق محمد المتحمي، أمس، الطريق الرابط بين حي الروضة وحي البساتين في محافظة بقيق، بحضور رئيس بلدية محافظة بقيق م. فارس آل عريج ورئيس المجلس البلدي عبدالله آل عايد، وأعضاء المجلس البلدي وبحضور مديري ورؤساء الدوائر الحكومية وعدد من الأهالي.

ويعتبر الطريق الرابط بين حي البساتين وحي الروضة ضمن مشاريع بلدية محافظة بقيق التي تستهدف خدمة المواطن والمقيم وتعزيز الرؤية الشاملة لتلبية احتياج النمو السكاني الذي تشهده المحافظة، ويعد هذا الطريق شريانًا رئيسيًا في المحافظة لربطه بين أحياء المحافظة الحديثة مع باقي الأحياء.

وأوضح رئيس البلدية م. فارس آل عريج، أن الطريق الرابط تم إنشاؤه بطول 1500 متر، كما تم إنشاء جزيرة وسطية بعرض 3 أمتار وبرصف جنبات الطريق بمساحة 8800 متر مسطح، وخدمة الطريق بأعمدة الإنارة.

وأكد أن تلك المشاريع تعتبر بمثابة إنجاز يسعى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهي وفق جداول وبرامج طموحة تستهدف خدمة المجتمع، كما أن لهذا المشروع أهمية مُلحة؛ لأنه يربط المخطط ١٦ / ١٢ «حي البساتين» مع مخطط حي الروضة ومنه إلى باقي أحياء المحافظة، مما يسهل على أهالي حي البساتين خاصة في التنقل بين باقي أحياء المدينة للاستفادة من جميع الأنشطة القائمة الخدمية، ومنها التجارية والترفيهية والتعليمية والصحية.

ولفت آل عريج إلى أنه لا تزال هناك العديد من المشاريع التنموية الحيوية سيتم الإعلان عنها وافتتاحها قريبًا في المحافظة، والتي ستسهم في المزيد من تقديم أفضل الخدمات.