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شكرا لقرائتكم تقديم موعد صرف معاشات الضمان لشهر ذي القعدة والإيداع اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10
تقديم موعد صرف معاشات الضمان لشهر ذي القعدة والإيداع اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- قبل قليل- بإيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة.
تقديم إيداع الدعم:
ويتم إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي في الأول من كل شهر هجري، ولموافقة الأول من شهر ذي القعدة عطلة رسمية تم تقديم الإيداع إلى اليوم الخميس 29/ 10/ 1442هـ.
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