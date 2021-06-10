تقديم موعد صرف معاشات الضمان لشهر ذي القعدة والإيداع اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- قبل قليل- بإيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة.

تقديم إيداع الدعم:

ويتم إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي في الأول من كل شهر هجري، ولموافقة الأول من شهر ذي القعدة عطلة رسمية تم تقديم الإيداع إلى اليوم الخميس 29/ 10/ 1442هـ.



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