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القوات المسلحة السعودية تشارك باحتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

القوات المسلحة السعودية تشارك باحتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن

رئيس هيئة الأركان التقى برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية

متابعات الخليج 365 - واس

حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أمس الأربعاء، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.

استعراض طابور الوحدات العسكرية والأمنية

وجرى خلال الاحتفال استعراض طابور الوحدات العسكرية والأمنية بمشاركة القوات المسلحة السعودية التي شاركت بعدد من الضباط وضباط الصف من مجموعة لواء الملك فيصل العاشر التابع للقوات البرية الملكية السعودية حاملين علم الوحدة الأقدم في القوات المسلحة السعودية بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجيوش والأجهزة الأمنية من الدول الشقيقة والصديقة.

القوات المسلحة السعودية تشارك باحتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن - متابعات الخليج 365

ورسم المشاركون من خلال طوابير العرض الرقم 100 في إشارة إلى المناسبة.

حضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو الأمراء، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في دول الشقيقة والصديقة.

بحث التعاون والتنسيق في عدد من القضايا

من جانب آخر التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي وبحثا خلال اللقاء التعاون والتنسيق في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة في المملكتين الشقيقتين.
القوات المسلحة السعودية تشارك باحتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن - متابعات الخليج 365 القوات المسلحة السعودية تشارك باحتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن - متابعات الخليج 365 القوات المسلحة السعودية تشارك باحتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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