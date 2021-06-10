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حضر رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أمس الأربعاء الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.
وتفصيلاً، جرى خلال الاحتفال استعراض طابور الوحدات العسكرية والأمنية بمشاركة القوات المسلحة السعودية التي شاركت بعدد من الضباط وضباط الصف من مجموعة لواء الملك فيصل العاشر التابع للقوات البرية الملكية السعودية حاملين علم الوحدة الأقدم في القوات المسلحة السعودية، إضافة إلى عدد من ممثلي الجيوش والأجهزة الأمنية من الدول الشقيقة والصديقة.
ورسم المشاركون من خلال طوابير العرض الرقم 100 في إشارة إلى المناسبة.
وحضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو الأمراء، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في الدول الشقيقة والصديقة.
من جانب آخر، التقى الفريق أول الرويلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، وبحثا خلال اللقاء التعاون والتنسيق في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة في المملكتَين الشقيقتَين.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 01:24 AM
التقى رئيس الأركان الأردني وبحثا التعاون بين القوات المسلحة في المملكتَيْن"الرويلي" يحضر احتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن
حضر رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أمس الأربعاء الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.
وتفصيلاً، جرى خلال الاحتفال استعراض طابور الوحدات العسكرية والأمنية بمشاركة القوات المسلحة السعودية التي شاركت بعدد من الضباط وضباط الصف من مجموعة لواء الملك فيصل العاشر التابع للقوات البرية الملكية السعودية حاملين علم الوحدة الأقدم في القوات المسلحة السعودية، إضافة إلى عدد من ممثلي الجيوش والأجهزة الأمنية من الدول الشقيقة والصديقة.
ورسم المشاركون من خلال طوابير العرض الرقم 100 في إشارة إلى المناسبة.
وحضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو الأمراء، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في الدول الشقيقة والصديقة.
من جانب آخر، التقى الفريق أول الرويلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، وبحثا خلال اللقاء التعاون والتنسيق في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة في المملكتَين الشقيقتَين.
، "الرويلي" يحضر احتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن ،
المصدر : الخليج 365
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