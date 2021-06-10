شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه تم إيداع مبالغ الدعم للدفعة الـ 43 وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

يذكر أنه خلال الشهر الماضي، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق، 10.4 ملايين مستفيد.