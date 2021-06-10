شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مستشار يعدد مزايا نظام التخصيص وتفاصيل مكافأة نهاية الخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المستشار عبدالله الفصيلي، أن عملية التحول لنظام التخصيص المنتظر تطبيقه في بعض القطاعات الحكومية، لن يواجه أي صعوبات.

وأوضح الفصيلي أن بداية تجربة الخصخصة كانت عام 1421هـ، بتحول وزارة "البرق والبريد والهاتف" إلى شركة الاتصالات، وثبت نجاح التجربة.

وقال الفصيلي إن الموظفين المشمولين بالبرنامج سيجدون العديد من الفوائد، حيث يضمن الموظف المتقاعد تقاضي 16% من راتبه الأساسي خلال مدة خدمته بما لا يزيد عن راتب 4 أشهر وذلك مكافأة نهاية خدمة.

وأشار إلى أن البرنامج سيعطي القطاع العام فرصة للتركيز في المهام الأخرى التي لم تُخصص، بما يسمح له برفع إنتاجيته، وذلك بعدما تقلصت المهام التي كانت مسندة له.

ولفت أيضا إلى أن الموظف بالهيئة المستهدفة بالتخصيص سيحصل على مقابل رصيد الإجازات الخاص به، حيث سيتم تعويضه وفقًا للنظام المعمول به بما لا يزيد عن 6 أشهر.