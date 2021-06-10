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أدبي حائل يقيم دورة في التصحيح الإملائي

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الرياض - علي القحطاني - عارف السويدي (صدى):

يقيم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل الأسبوع القادم دورة في التصحيح الإملائي والأخطاء الشائعة لمدة ثلاثة أيام، وذلك بالشراكة مع معهد الارتقاء للغة العربية بحائل، يقدمها نُخبة من المختصين في المعهد.

وتنفذ الدورة المجانية للجميع في مقر النادي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة في تمام الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءً، حيث يمنح للمشارك شهادة حضور الدورة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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