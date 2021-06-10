شكرا لمتابعة خبر عن أدبي حائل يقيم دورة في التصحيح الإملائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عارف السويدي (صدى):

يقيم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل الأسبوع القادم دورة في التصحيح الإملائي والأخطاء الشائعة لمدة ثلاثة أيام، وذلك بالشراكة مع معهد الارتقاء للغة العربية بحائل، يقدمها نُخبة من المختصين في المعهد.

وتنفذ الدورة المجانية للجميع في مقر النادي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة في تمام الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءً، حيث يمنح للمشارك شهادة حضور الدورة.