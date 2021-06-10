«الملكية الفكرية» تناقش مع «جوجل» آليات مكافحة قرصنة البث الرقمي

الرياض - محمد عبدالله - ناقشت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وشركة «جوجل»، حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الرقمي، وآليات مكافحة القرصنة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية بعنوان «حماية وتعزيز الملكية الفكرية في المجال الرقمي»، بمشاركة مسؤولين من للهيئة السعودية للملكية الفكرية وشركة جوجل.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد بن عبدالله الحسن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الورشة تهدف للتعرف على الأساليب والطرق الفنية المستخدمة في الانتهاكات الرقمية وآليات مكافحة قرصنة البث الرقمي، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف: تم خلال ورشة العمل استعراض طرق إزالة المحتوى المخالف من المنصات التابعة لشركة جوجل ومناقشة آليات حجب التطبيقات المنتهكة على متجر «جوجل بلاي».

وذكر المدير التنفيذي لاحترام الملكية الفكرية، ياسر الدباسي أن أهمية التعاون بين الجهتين سيسهم بشكل كبير في تعزيز إنقاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال العمل المشترك، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال نماذج شراكة فاعلة للتصدي لجميع أنواع الانتهاكات والحد م عمليات القرصنة.

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