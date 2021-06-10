مصادر «عاجل»: التعليم تتيح لمنسوبيها فرصة الالتحاق ببرامج التدريب بضوابط

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، إلى منسوبيها الراغبين في الترشح لبرامج معهد الإدارة العامة لفصل الدراسي الأول، والمخصصة.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم طالبت منسوبيها الراغبين في الترشح للبرامج التدريبية، تعبئة استمارة الترشح المرفقة بكل دقة.

وأشارت إلى «التعليم» طالبت، كذلك، المرشحين للحلقات التطبيقية للمراتب العليا (11، 12، 13) برفع استمارة الترشيح (بي دي إف) بعد استكمالها، وفقًا لشروط.

وأكدت أن من بين الشروط استكمال الاستمارة بجميع فقراتها وتسجيل البرامج واعتمادها من الرئيس المباشر، والدخول على البرامج من خلال بوابة المتدربين بالموقع الإلكتروني لمعهد الإدارة، ثم دليل البرامج، ثم البرامج الموجهة لوظيفتي.

وأكدت وزارة التعليم على منسوبيها ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم، مشيرة إلى أنها لن تقبل أي استمارة بعد الموعد المحدد، بحسب مصادر عاجل التي أكدت أنه في حالة الاعتذار عن البرنامج التدريبي الذي تم القبول فيه يلزم الموظف تعبئة نموذج الاعتذار قبل بدايته بوقت كافٍ لا يقل عن أسبوع من تاريخ البرنامج.