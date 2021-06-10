«الصحة»: إعطاء ثاني جرعات لقاح كورونا حال توافرها بكميات كبيرة

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن المملكة ستبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا، حال توافرها بكميات كبيرة.

وأوضح وزير الصحة، في تصريحات لقناة «العربية»، أن عدد من حصلوا على لقاحات كورونا وصل 15 مليونا و300 ألف شخص حتى الآن، بينهم 14 مليون شخص حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح.

وجدد الوزير التأكيد على فاعلية اللقاحات وحمايتها للجميع من الإصابة بالفيروس، وأهمية المبادرة بأخذ اللقاح، وعدم السماع لمن يشككون فيها، قائلًا: لدينا حالات كثيرة بالعناية المركزة ممن تأخروا بأخذ اللقاح، فاللقاحات ساهمت في إنقاذ البشرية.

وكشفت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالات وفاة جديدة، و1028 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 461242، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 443810، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7503 حالة.