استشاري: أتوقع انخفاض إصابات كورونا لأقل من 500 حالة

الرياض - محمد عبدالله - توقع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سميح غزال، انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أقل من 500 حالة، وذلك خلال الستة أسابيع المقبلة.

وأضاف غزال، لـ«الإخبارية»، إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا «متسطح»، وذلك بالمقارنة بمتوسط أرقام الإصابات التي حدثت الشهر الماضي، مشيرا إلى ارتفاع عدد من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا حتى الآن تجاوز 15 مليون شخص، بينما الرقم المستهدف بالتطعيم يصل إلى 21 مليون.

واستكمل غزال، أنه كلما اقتربنا بالتطعيمات من 70% ينتقل منحنى الإصابات بفيروس كورونا إلى النزول، مشيرا إلى أن التجمعات المرتبطة بأيام رمضان الأخيرة وعيد الفطر كانت سببًا في زيادة حالات الإصابة لاحقا بفيروس كورونا.

وتابع استشاري الأمراض المعدية، إننا لم نخرج من أزمة كورونا؛ لأنها ما زالت قائمة والفيروس شديد، لكن لا بد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية مع الاستمرار في حملات التطعيم.