أحمد القطان يصل جمهورية سيشل في زيارة رسمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان، مساء أمس الأربعاء، إلى جمهورية سيشل في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي الوزير أحمد القطان وكيلة وزارة خارجية جمهورية سيشل فيفيان فوك تيف، والمديرة العامة للشؤون الثنائية في وزارة خارجية جمهورية سيشل ماكغي ليندي إرنيستا.

العلاقات الثنائية:

ومن المقرر أن يبحث الوزير أحمد القطان مع المسؤولين في جمهورية سيشل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.



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