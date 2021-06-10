- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شهدت محافظة مأرب اليمنية وقفة ليلية مع الشموع لأطفالها تضامنًا مع أسرة الطفلة ليان التي تفحمت جثتها بصاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي مطلع الأسبوع الجاري، وتسبب بمجزرة مروِّعة، راح ضحيتها 22 مدنيًّا.
وكان العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية قد نفذوا وقفة احتجاجية تنديدًا بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 22 مدنيًّا، بينهم الطفلة ليان طاهر ذات الأعوام الثلاثة.
ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة صورة جثة الطفلة ليان المتفحمة، التي هزت مشاعر اليمنيين، وصدمت العالم، معبّرين عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في هذه المحرقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بقصفها محطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب السبت الماضي.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 12:22 AM
تنديدًا بالمجزرة المروِّعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابيةوقفة ليلية مع الشموع لأطفال مأرب تضامنًا مع أسرة "ليان"
شهدت محافظة مأرب اليمنية وقفة ليلية مع الشموع لأطفالها تضامنًا مع أسرة الطفلة ليان التي تفحمت جثتها بصاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي مطلع الأسبوع الجاري، وتسبب بمجزرة مروِّعة، راح ضحيتها 22 مدنيًّا.
وكان العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية قد نفذوا وقفة احتجاجية تنديدًا بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 22 مدنيًّا، بينهم الطفلة ليان طاهر ذات الأعوام الثلاثة.
ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة صورة جثة الطفلة ليان المتفحمة، التي هزت مشاعر اليمنيين، وصدمت العالم، معبّرين عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في هذه المحرقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بقصفها محطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب السبت الماضي.
، وقفة ليلية مع الشموع لأطفال مأرب تضامنًا مع أسرة "ليان" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة ليلية مع الشموع لأطفال مأرب تضامنًا مع أسرة "ليان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.